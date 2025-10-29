После появления письма бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева, адресованного России и связанного с планом государственного переворота, одной из главных тем обсуждения стал вопрос о том, кто должен был войти в создаваемый им «Государственный совет» из 50 человек.

По информации Teleqraf, хотя полный список участников пока неизвестен, в него, по данным издания, вошли два представителя оппозиции – председатель партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли и член Национального совета Гюльтекин Гаджибейли.