Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в зоне боевых действий в Украине «складывается благоприятно» для России. По его словам, Россия «обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу».

Путин отметил, что российские войска «на всех участках фронта идут вперед и действуют активно». В частности, он сообщил, что в районах Купянска и Покровска украинские военные «заблокированы и находятся в окружении».

«ВС РФ не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения военнослужащих ВСУ. Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении», — добавил он.

Путин подчеркнул, что Россия готова временно прекратить боевые действия в этом районе на время пребывания журналистов.

Кроме того, Путин сообщил, что ядерный реактор, установленный в ракете «Буревестник», способен запускаться «в течение минут и даже секунд». По его словам, преимущество системы заключается в том, что при сопоставимой мощности с реактором атомной подлодки она «в тысячу раз меньше по размеру».