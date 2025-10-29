В рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций в Баку состоится встреча в Космической академии.

Об этом во время информационной сессии для представителей СМИ в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи заявил руководитель Космической академии при Азербайджанском космическом агентстве («Азеркосмос») Имран Мухтаров, передает АПА.

«Международная космическая станция, которая вращается вокруг Земли на высоте 400 тысяч километров, совершает 39 оборотов вокруг Земли в течение суток и проходит также над территорией Азербайджана. Наша цель — установить прямую связь с астронавтами, работающими в рамках этой миссии. Таким образом, гости смогут в ходе этого мероприятия задать свои вопросы напрямую астронавтам и получить ответы», — отметил он.