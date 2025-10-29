Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил карабахский конфликт.

«Это вызывает у меня невероятное чувство удовлетворения. Мы спасли миллионы жизней благодаря этим усилиям. Взять, к примеру, случай с Азербайджаном. Конфликт продолжался, кажется, 38 лет. Президент Путин позвонил мне и сказал: «Это потрясающе. Просто невероятно». Мы не могли остановить ту войну долгие годы, миллионы людей погибли, но мы смогли это сделать.

Представители двух стран приехали в Белый дом. Сначала они держались на расстоянии, но постепенно сближались всё больше и больше. Через час они уже обнимали друг друга в знак мира. Это было поистине удивительно», — отметил американский президент.