Размещение ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в Беларуси не является агрессивным шагом и представляет собой ответ на действия европейских стран. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«Еще один вопрос, который будоражит отдельных оголтелых политиков, — размещение в Беларуси ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Никакой агрессивности, никакой <…>. Пять европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя такие же комплексы. Что нас упрекать?» — отметил глава государства.

По словам Лукашенко, размещение комплекса является ответной мерой на эскалацию напряженности и новые угрозы в регионе. Он подчеркнул, что «разговоры об «Орешнике» прекратятся», когда ситуация изменится и напряжение спадёт.

Президент также заявил, что Россия и Беларусь не заинтересованы в обострении обстановки в Европе, подчеркнув: «Никакие территории европейских стран нам не нужны».