Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Комитета по науке, образованию, культуре, диаспоре, спорту и делам молодежи Национального собрания Армении Сисаком Габриеляном и членами комитета, сообщает «Грузия Online».

Стороны, в частности, обсудили текущие события в регионе Южного Кавказа. Было отмечено, что региональный мир принесет значительную пользу всем трем странам региона.

Шалва Папуашвили подчеркнул, что Грузия всегда выступала сторонником урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, и отметил, что нынешние процессы открывают новые возможности для регионального развития.