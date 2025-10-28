Вооруженные силы США в ходе операции в восточной части Тихого океана уничтожили в международных водах четыре катера, которые, как предполагается, использовались для перевозки наркотиков, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в X.

На борту катеров находились 14 подозреваемых, все они были убиты, один человек выжил. Операция включала три удара, а также участие Мексики в спасении выжившего подозреваемого.

По словам Хегсета, эти наркотеррористы причинили больше ущерба американцам, чем «Аль-Каида», и с ними будут обращаться соответствующим образом.