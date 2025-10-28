Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью ряда предприятий Сабирабадского промышленного района.

Глава государства посетил завод по производству агрохимической продукции ООО «Humix», получивший статус резидента в 2021 году. Предприятие выпускает органоминеральные, химические и гранулированные удобрения на основе турецких, китайских и местных технологий. Годовая мощность — 18 тысяч тонн. Продукция предназначена как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Президент также ознакомился с работой ООО «Azera Toxumçuluq», специализирующегося на производстве стандартных и гибридных семян с использованием передовых турецких технологий. Предприятие ежегодно производит 500 тонн люцерны, 800 тонн гибридной кукурузы, 350 тонн подсолнечника, 2 тысячи тонн ячменя и столько же пшеницы. Стоимость проекта составляет 2,5 миллиона манатов, число постоянных рабочих мест планируется довести до 20.

Затем Ильхам Алиев посетил хлопкоперерабатывающий завод ООО «Taşobası», резидента промышленного района с 2023 года. Стоимость проекта — 3,3 миллиона манатов, мощность — 8 тысяч тонн хлопка-волокна и 10 тысяч тонн технического сырья в год. На предприятии создано 80 рабочих мест, а на полях обеспечена сезонная занятость 300 человек.

Кроме того, президент ознакомился с деятельностью ООО «Fırtına Su Sistemleri», зарегистрированного в 2024 году. Завод стоимостью 1,2 миллиона манатов выпускает фильтры и установки для очистки воды по китайской технологии. Годовой объём производства — 210 тысяч фильтров и 15 тысяч установок, часть из которых экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Турцию. Создано 50 рабочих мест, в дальнейшем их число увеличится.

Он также принял участие в открытии предприятия по переработке ячменя ООО «Promalt» в Имишли, которое будет производить солод.