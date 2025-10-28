Председатель Сената Пакистана Сайед Юсуф Раза Гилани прибыл в нашу страну для участия в Международной парламентской конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

Об этом сообщило Управление по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Председателя Сената Пакистана в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Пакистаном Кямаледдин Гафаров и другие официальные лица.