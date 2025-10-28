Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в Евросоюзе альянс, который бы скептически относился к Украине.

Об этом сообщило Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

По его словам, премьер Венгрии Виктор Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС, включая проведение предварительных консультаций перед саммитами.

«Я считаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным», — ответил советник на вопрос о возможном формировании такого альянса.

Как пишет газета, его создание может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине, однако до создания прочного союза еще далеко.

Балаш Орбан напомнил, что похожий альянс «очень хорошо сработал» во время миграционного кризиса. Объединение называлось «Вишеградская четверка», или V4. Группа была создана в феврале 1991 года, в нее входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша.