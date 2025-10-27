Турецкие финансовые организации могут оказаться под давлением со стороны Евросоюза на фоне подготовки 19-го пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в государственном финансовом секторе Турции.

По словам источника, Анкара в последнее время получает косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на возможное усиление контроля со стороны ЕС над финансовыми транзакциями, связанными с Москвой.

«Поэтому турецким бизнес-кругам стоит быть готовыми к росту комплаенс-рисков и дополнительным проверкам», — отметил собеседник агентства.