Мероприятие, запланированное на 3–6 ноября в столице Азербайджана, должно было собрать около 600 участников из Европы, Израиля, США и других стран. В конференции планировали участвовать главные раввины Давид Йосеф и Калман Бер, а также израильские министры Амихай Чикли и Амихай Элиягу, подчеркивает Ynetnews.

Организаторы отмечали, что встреча в Баку стала бы первой крупной конференцией раввинов Европы в мусульманской стране и примером межрелигиозного сотрудничества.

О причинах отмены и возможной новой дате проведения не сообщается.