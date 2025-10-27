Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу посетил таможенный пост «Красный мост» на границе Азербайджана и Грузии, который является важными воротами для экспорта и транзита грузов к черноморским портам и в Европу.

По данным иранской дипломатической миссии в Баку, посол ознакомился с движением транзитных грузов Ирана через этот пункт, пишет IRNA.

Сотрудники азербайджанской таможни объяснили административные процедуры, формы контроля транспортных средств и грузов, а также планы по увеличению скорости и объёма проверок.

Посол также пообщался с рядом иранских водителей и выслушал их мнение о транзите и прохождении административных процедур на территории Азербайджана.

Как пишет издание, таможенный пункт «Красный мост» является частью ключевого маршрута транзита товаров между Персидским заливом, Чёрным морем и Европой, обеспечивая Ирану выход на европейские рынки через черноморские порты и расширяя экономические и торговые возможности.

Маршрут соединяет страны Персидского залива и Индию через территорию Ирана, Азербайджана и Грузии с Европой, облегчая экспорт из Ирана и транзит товаров из Центральной Азии и Кавказа в Европу.