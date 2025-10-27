В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный, в течение дня местами усилится.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 14–17 градусов, днём – 21–26 градусов.

Атмосферное давление понизится с 761 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80–85%, днём – 60–65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем ​​22-27 градусов, в горах ночью 4-9 градусов, днем ​​13-18 градусов.