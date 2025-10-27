Разоблачена организованная группировка, которая легализовывала деньги, полученные преступным путем, и присваивала налог на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, они обманным путём зарегистрировали как минимум 777 юридических лиц и не менее 103 физических лиц, осуществляли крупные финансовые операции, создавая видимость предпринимательской деятельности, легализовывая незаконные доходы через фиктивные компании, подделывали статистические показатели, что в совокупности причинило ущерб экономике страны на сумму более 81,5 миллиона манатов.

Установлены подозрения в том, что полученные денежные средства легализовывались путём конверсии, перевода и проведения финансовых операций с целью скрыть их истинный источник и владельцев, а также в мошенническом присвоении более 8 миллионов манатов налога на добавленную стоимость, принадлежащего государственному бюджету.

В отношении 30 человек возбуждены уголовные дела по статьям 178.4, 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2, некоторые лица объявлены в розыск.