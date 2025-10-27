Президент РФ Владимир Путин во время встречи на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность работать для урегулирования украинского конфликта, опираясь на предложенную США концепцию.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что до саммита на Аляске специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по конфликту в Украине, которые там внимательно изучили. По словам Лаврова, российский лидер подробно повторил каждый элемент привезенной Уиткоффом концепции и после этого заявил, что Москва готова принять американскую концепцию и на предложенной основе двигаться дальше в практическом плане.

Лавров подчеркнул, что прямого ответа из Вашингтона не последовало, стороны договорились взять паузу для обдумывания предложения. Впоследствии Трамп обсудил эту концепцию со своими западноевропейскими союзниками, а Путин — с соседями, партнерами и союзниками РФ.