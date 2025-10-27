Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 октября посетит Анкару с официальным визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

В своём заявлении в социальной сети NSosyal он отметил, что в ходе визита стороны обсудят стратегические отношения между Турцией и Великобританией, основанные на тесном союзничестве, а также актуальные региональные и международные события.

Визит Кира Стармера в Анкару рассматривается как шаг к укреплению политического диалога и экономического сотрудничества между двумя странами.