Азербайджанские боксёры успешно завершили участие в чемпионате Европы по боксу среди спортсменов до 15 лет (U-15), который проходил в Будве (Монтенегро). Национальная сборная завоевала 8 медалей — 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. Об этом говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана.

Победителями турнира стали Хумар Джафарли (75 кг) и Мехран Расулов (80 кг). Серебряные награды завоевали Насрин Абдуллазаде (40 кг), Нурлан Мусеибли (66 кг) и Юсиф Агакишиев (75 кг). Бронзу получили Онур Гурбанов (42 кг), Эльджан Мусазаде (50 кг) и Эрдем Текин (90 кг).

В соревнованиях приняли участие 369 спортсменов из 32 стран. По итогам турнира сборная Азербайджана заняла шестое место в общекомандном зачёте.

