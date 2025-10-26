Сербия готова стать площадкой для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, реалистичность инициативы заключается в том, что Сербия «дружит со всеми вовлечёнными сторонами» и, как и многие другие государства, стремится «положить конец ужасной трагедии, которая привела к множеству жертв и разрушений».

Джурич также отметил, что исторический опыт Сербии делает её подходящей страной для подобного саммита. Он подчеркнул, что Белград «в принципе поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в границах, признанных ООН», включая Украину.

Как отмечает Fox News, инициатива Сербии прозвучала после того, как был «отложен» (или, по другой версии, отменён) саммит в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский телеканал напоминает, что Сербия сохраняет исторические связи с Россией, уходящие корнями в общую православную традицию, что делает Белград неожиданным, но потенциально значимым выбором для переговоров. При этом Сербия осудила российское вторжение в Украину и незаконные «выборы» на оккупированных территориях, но не присоединилась к санкциям против Москвы.