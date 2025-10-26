Террористическая организация PKK объявила о выводе своих вооружённых формирований с территории Турции в Ирак. Об этом говорится в заявлении, сделанном на пресс-конференции у подножия горы Кандиль, недалеко от иракского города Сулеймания.

Как отмечается, решение принято по указанию лидера Абдуллы Оджалана и в соответствии с решениями «конгресса» организации, состоявшегося в мае. В заявлении подчёркивается, что PKK прекращает своё организационное присутствие и вооружённую деятельность в Турции.

В рамках реализации этого решения вооружённые группы PKK покидают турецкую территорию и направляются на север Ирака. На месте выступления присутствовала группа из 23 боевиков, которые, как сообщается, уже прибыли в Ирак из Турции.