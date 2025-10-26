В рассекреченных документах ЦРУ обнаружены сведения о планах американской разведки привлечь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к трансляции антикоммунистических идей в Советском Союзе в 1950-х годах. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Согласно материалу, радиостанция «Радио Свобода», действовавшая при поддержке ЦРУ в Восточной Европе и нацеленная на СССР, рассчитывала использовать авторитет Черчилля для формирования негативного отношения у советских слушателей к коммунистическому руководству.

С 14 марта по 5 мая 1958 года руководство радиостанции разрабатывало пропагандистскую операцию, направленную на «стимулирование инакомыслия» и «подрыв веры в любые формы марксизма». В этот период они сообщили ЦРУ о подготовке специального цикла передач, приуроченных к 75-летию со дня кончины Карла Маркса.

Имя Черчилля упоминается в списке британских деятелей, которых планировалось привлечь к этим передачам. В документе также фигурировали потенциальные участники из других стран, включая экс-президента Франции Жюля Венсана Ориоля и вице-канцлера Австрии Бруно Питтермана.

Однако о том, делалось ли Черчиллю официальное предложение о сотрудничестве, информации нет.