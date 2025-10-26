Президент США Дональд Трамп по прибытии в Куала-Лумпур на саммит АСЕАН исполнил традиционный малайзийский приветственный танец.
На видео видно, как глава Белого дома повторяет движения вместе с местными артистами. Танец основан на элементах малайзийских боевых искусств силат и является символическим жестом дружбы и уважения к культуре страны.
В аэропорту Трампа встречали представители малайзийского руководства во главе с премьер-министром Анваром Ибрагимом.
MUST WATCH: President Trump has ARRIVED in Malaysia! 🇺🇸😁🕺🇲🇾 pic.twitter.com/GIRi1KRmLs
— Karoline Leavitt (@PressSec) October 26, 2025