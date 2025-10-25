Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил новый рекорд в истории МЛС по количеству голов, забитых за один календарный год.

Американский клуб «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» со счётом 3:1 в первом матче первого раунда плей-офф. Главным героем встречи стал Месси, оформивший дубль. Эти два мяча довели его общий счёт до 39 голов за 2025 год — лучший результат за всю историю лиги.

Предыдущее достижение принадлежало Дени Буанге, который в 2023 году забил 38 голов, а также Карлосу Веле с таким же результатом в 2019-м. Теперь имя Месси вновь возглавляет статистику, подтверждая его статус одного из величайших игроков современности.