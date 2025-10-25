В Турции проводится «Учение-приглашение Нюсрет-2025», в котором принимают участие представители военно-морских и военно-воздушных силы, соответствующие подразделения Командования береговой охраны Турции, а также наблюдатели из различных стран.

Группа военнослужащих Азербайджанской армии принимает участие в международных учениях, проходящих в заливе Сарос.

Цель учения — повысить знания и навыки участвующих подразделений и командований в области планирования, проведения и оценки минной войны, а также развить взаимное сотрудничество и способность к совместным действиям между ВМС Турции и дружественных и союзных стран.

Следует отметить, что в международных учениях принимают участие 44 представителя из Азербайджана, Бахрейна, Болгарии, Египта, Индонезии, Кении, Кувейта, Малайзии, Марокко, Нидерландов, Омана, ОАЭ, Пакистана, Перу, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сингапура, США, Южно-Африканской Республики и Шри-Ланки.