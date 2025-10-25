Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стала ключевым игроком в мирном урегулировании конфликтов, включая российско-украинский. Об этом он сказал во время выступления перед молодежью в Стамбуле.

«Сегодня все — и друзья, и противники — признают: за столом переговоров находится сильная Турция. От Сирии до Газы, от Персидского залива до конфликта России и Украины — нигде нельзя достичь баланса без участия нашей страны. Турции доверяют в регионе и во всем мире, она экспортирует мир и стабильность», — подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, «Турция превращается в глобальную силу благодаря решительным шагам внутри страны и на международной арене в сферах внешней политики, демократии, оборонной промышленности и экономики».

Он также отметил, что прежние прогнозы о «повороте Турции на восток» и её выводе из западного альянса оказались неверными. «Правы оказались мы, кто стояли на правильной стороне», — заключил Эрдоган.