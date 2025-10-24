Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США и намерен встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и другими представителями администрации президента США.

Дмитриев подчеркнул, что намерен «донести до коллег из США, что Киев сознательно затягивает диалог по указке европейцев».

Россия будет доносить до администрации президента США Дональда Трампа, что ее представителям «нельзя становиться Байденами» и следовать неправильным подходам прежней администрации, сказал Дмитриев.