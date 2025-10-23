Бывшему президенту Франции Николя Саркози, осуждённому по делу о коррупции, не дают спать другие заключённые тюрьмы Санте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Опальный экс-президент Франции Николя Саркози провёл свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», — отмечает издание.

По данным журналистов, после инцидента в камеру по соседству с Саркози пришли двое полицейских, чтобы навести порядок.

В Сети распространился видеоролик, на котором слышно, как заключённые выкрикивают в сторону камеры бывшего лидера Франции оскорбления: «Позовите Сарко», «Покажите нам свою голову». Автор записи смеётся, а остальные заключённые подхватывают крики.

Отмечается, что Саркози не может спать из-за постоянного шума — его камера выходит окнами во внутренний двор, где заключённые громко разговаривают и дразнят политика.