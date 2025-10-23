Соединённые Штаты считают, что возможная новая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа остаётся на повестке дня, однако Вашингтон ожидает от неё конкретных и позитивных результатов.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на регулярном брифинге для журналистов.

«Так что встреча между двумя лидерами не снята с повестки дня. Президент [Трамп] и вся администрация надеются, что она однажды состоится. Однако мы хотим гарантировать, что у неё будет ощутимый позитивный результат — речь идёт о хорошем и эффективном использовании времени президента», — отметила Ливитт.