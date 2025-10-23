В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2026 год предусмотрены расходы на международные связи, иностранную помощь и содержание торговых представительств за рубежом.

Общий объём этих расходов составит 549,5 млн манатов, что на 14,2 млн манатов (2,7%) больше, чем в 2025 году.

Из этой суммы 215 млн манатов пойдут на содержание дипломатических представительств и консульств (рост на 4,9%); 23,5 млн манатов — на членские взносы в международные и региональные организации; 38 млн манатов — на участие в уставном капитале международных финансовых институтов; 7 млн манатов — на международную деятельность и аналогичные мероприятия; 239 млн манатов — на проведение международных мероприятий; 19 млн манатов — на иностранную помощь; 8 млн манатов — на содержание торговых представителей за рубежом.