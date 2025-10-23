Меморандум о взаимопонимании подписан между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины (SESU).

Об этом сообщает ANAMA.

Отмечается, что 22–23 октября председатель Правления ANAMA Вугар Сулейманов принимает участие в Конференции по минной деятельности в Украине (UMAC 2025), проходящей в Токио, Япония.

В конференции участвуют около 400 представителей, включая высокопоставленных должностных лиц ряда стран, представителей международных организаций и руководителей центров разминирования различных государств.

В первой пленарной сессии Вугар Сулейманов выступил с докладом о масштабах проблемы мин в освобождённых от оккупации районах Азербайджана, её последствиях, а также о задачах и целях по её устранению. Он отметил, что угроза минами не ограничивается границами и является одной из наиболее серьёзных гуманитарных проблем в мировом масштабе.

В рамках сессий обсуждались вопросы повышения потенциала в сфере разминирования, роль цифровизации, технологические инновации и другие актуальные темы.

В ходе конференции был подписан Меморандум о взаимопонимании между ANAMA и SESU. Церемония подписания прошла между председателем Правления ANAMA Вугаром Сулеймановым и заместителем руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Романом Примушем.

Меморандум предусматривает проведение в Азербайджане соответствующих тренингов для специалистов SESU в области гуманитарного разминирования.