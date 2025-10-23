В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов, сообщили КГГА и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Севернее столицы были зафиксированы дроны, движущиеся в направлении Киева. В ответ сработала система ПВО, силы которой отражают угрозу. Жителям города было рекомендовано оставаться в укрытиях.

Через несколько минут после объявления тревоги появилась информация о взрывах и падении обломков на трёх локациях, одна из которых, предположительно, детский сад. Данные о пострадавших уточняются.

