Европа должна готовиться к возможной войне, которая, по словам начальника штаба армии Франции Пьера Шилля, может начаться «уже утром». Об этом генерал заявил в интервью радиостанции RTL.

«Шаг к войне вовсе не неизбежен… Но всё может измениться, уже сегодня утром», — отметил Шилль.

Он призвал Францию и Европу подготовиться к растущим угрозам, которые, по его словам, становятся всё более серьёзными и радикальными.

Генерал подчеркнул, что мир вступил в новую фазу, когда применение силы снова воспринимается как допустимая мера для некоторых крупных держав.

«Международные отношения сегодня характеризуются возвращением империй. Столкнувшись с империей, ты либо вассал, либо враг», — подытожил Шилль.