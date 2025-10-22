Эсминец Type 45 Военно-морских сил Великобритании вместе с вертолётом Wildcat успешно задержали российский военный корабль «Вице-адмирал Кулаков» в территориальных водах страны.

Как сообщает Sky News, операция была проведена по прямому указанию НАТО, что стало первым случаем проведения миссии такого формата.

К операции также были привлечены Военно-морские силы Франции и вертолёт NH90 ВМС Нидерландов, подчеркнув совместный характер действий альянса и координацию союзников по обеспечению безопасности территориальных вод.