Стратегический диалог между министерствами иностранных дел Венгрии и Азербайджана планируется провести в декабре.

Об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии в Баку, посвященном Национальному Дню Венгрии и годовщине революции 1956 года. Он подчеркнул, что двусторонний политический диалог развивается.

«Отношения с Венгрией расширяются во всех сферах. В прошлом году страна стала третьим крупнейшим инвестором в Азербайджане. Венгрия — один из ключевых партнеров в энергетической сфере. Также сотрудничество в образовании находится на хорошем уровне. Мы верим, что отношения продолжат развиваться на высоком уровне», — приводит «Репорт» слова Эльнура Мамедова.