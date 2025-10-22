Европейский парламент поддержал резолюцию, в которой призвал заблокировать интеграцию Сербии в Европейский союз, пока Белград не присоединится к антироссийским санкциям.

В голосовании участвовали 632 депутата, из которых 457 поддержали инициативу, 103 выступили против и 72 воздержались.

Документ подчеркивает, что выполнение этих условий является обязательным для дальнейшего продвижения Сербии к членству в ЕС. Решение отражает позицию Европарламента о необходимости согласованной внешней политики стран-кандидатов.