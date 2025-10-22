Утром 22 октября российские войска совершили массированную атаку на Харьков, в результате которой пострадал частный детский сад, есть раненые дети.

Как сообщил в своём Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, удар пришёлся на Холодногорский район. По предварительным данным, использовался дрон-«шахед». На месте попадания возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Позднее Терехов сообщил о повторном ударе по тому же району и третьем взрыве. «Харьков подвергается массированной атаке российских беспилотников — в небе над городом всё ещё действуют боевые дроны. Будьте осторожны!» — подчеркнул мэр.