Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

Министр иностранных дел Эстонии поздравил президента Ильхама Алиева с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Глава государства выразил признательность за поздравления, подчеркнув особую роль президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в этом вопросе. Отметив, что достигнутые на вашингтонской встрече договорённости имеют историческое значение, Ильхам Алиев коснулся важности открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванским регионом.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что разрешение нашей страны на транзит зерна, импортируемого Арменией из Казахстана, через территорию Азербайджана является важным шагом на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Министр сообщил, что прибыл в нашу страну с большой бизнес-делегацией и что в Баку проходит бизнес-форум, выразив надежду, что подобные мероприятия придадут импульс развитию экономических и торговых отношений между нашими странами.

Гость отметил, что Эстония поддерживает отношения Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО, и сказал, что нынешняя положительная динамика развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном вызывает удовлетворение.

Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с председателем Совета Европейского Союза Антонио Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, отметив, что открылись новые перспективы для сотрудничества нашей страны с Европейским Союзом в сфере энергетики, транспортных связей и других областях.

Гость также выразил поздравления с успешным проведением COP29 в Азербайджане, подчеркнув, что на этом мероприятии были достигнуты серьезные результаты относительно международной климатической повестки.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.