Рост цен в странах — торговых партнерах Азербайджана в 2025 году способствовал росту цен внутри страны на 3,12 процентного пункта.

Об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора регулятора, сообщает Report.

По словам главы ведомства, среди внутренних факторов наибольшее влияние на инфляцию оказали рост потребления со стороны государства и домашних хозяйств — на 3,35 процентного пункта, а также удорожание сельскохозяйственной продукции, добавившее 4,28 процентного пункта.

Согласно обновленным прогнозам ЦБА, годовая инфляция в Азербайджане ожидается в пределах 6% в 2025 году и 5,7% в 2026 году.