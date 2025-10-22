В соответствии с планом двустороннего сотрудничества в нашей стране проходят совместные учения подразделений спецназа ВС Азербайджана и Командования специальных операций Президентской гвардии Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) под названием «Непоколебимое партнёрство-2025».

Как сообщает Минобороны, командир Специальных назначений, генерал-майор Алекпар Джахангиров, в своём выступлении отметил, что главная цель учений — расширение сотрудничества между личным составом спецподразделений наших стран, совершенствование практических навыков, взаимный обмен опытом и содействие профессиональному росту военнослужащих.

Участники учений на практике будут отрабатывать навыки координации и управления по сценариям, приближённым к реальным боевым условиям.

В ходе тактических действий участники совершенствуют маневренность, подвижность и лидерские навыки, а также перенимают формы и методы, применяемые спецназом обеих стран, используя их опыт.

Далее был проведён осмотр созданных для участников учений условий.

Отметим, что в совместных учениях «Непоколебимое партнёрство-2025», где задействована бронированная техника, армейская авиация и беспилотные летательные аппараты, подразделения будут выполнять учебно-боевые задачи по огневой подготовке, высадке десанта, снайперским действиям, нейтрализации объектов противника, а также по зачищению населённых пунктов от противника.

