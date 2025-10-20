Президент США Дональд Трамп заявил, что к организации антиправительственных протестов движения No Kings («Нет королям») могут быть причастны миллиардер Джордж Сорос и другие представители «сумасшедших левых радикалов».

По словам Трампа, происходящее он воспринимает скорее как шутку, чем как серьёзную угрозу.

«Я смотрел на этих людей — они не показательны для этой страны. И я видел все эти новенькие плакаты… Угадайте, кто за них заплатил? Сорос и другие леворадикальные сумасшедшие. Похоже, так оно и есть. Мы проверяем эту версию», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что акции были малочисленными и малорезультативными, а их участники, по его словам, выглядели «вымотанными».