В ночь на 19 октября в России дроны атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области. В Оренбурге, где объявили тревогу, местные паблики сообщают о взрывах в районе газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во «ВКонтакте» также проинформировал об атаке. «Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работают ПВО и оперативные службы. Введены временные ограничения в аэропорту, а также в действии мобильного интернета», – написал он.

Новокуйбышевский НПЗ считается одним из крупнейших в области: его мощность достигает 8,8 млн тонн нефти в год.

