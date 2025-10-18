Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште предоставит большие шансы на достижение мира в Украине. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, готовящийся принять у себя российско-американский саммит, сообщает ТАСС.

«Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру», — написал глава правительства в Facebook.

Он отметил, что «Брюссель изолировал себя» от мирного процесса, но Венгрия готова продолжать миротворческие усилия. «Мы годами последовательно и настойчиво отстаивали дело мира. Сотрудничество вместо конфронтации, взаимное уважение вместо стигматизации. Это путь к миру», — заявил премьер.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа «началась с вечера четверга».