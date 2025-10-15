В Финляндии построили более 50 тысяч бункеров, способных одновременно укрыть почти всё население страны. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным издания, укрытия рассчитаны на 4,8 миллиона человек при общем населении Финляндии в 5,5 миллиона. Бункеры оборудованы всем необходимым — от спортивных залов и детских площадок до парковок и хоккейной арены.

Сооружения расположены примерно на глубине 20 метров и способны выдержать даже ядерный удар. Однако в них нет запасов продовольствия — каждый гражданин должен иметь при себе еду на 72 часа.

Строительство подобных укрытий в Финляндии ведётся непрерывно с момента Зимней войны 1939–1940 годов.