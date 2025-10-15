Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, встретился в Берлине с государственным секретарём Министерства иностранных дел ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.

О встрече Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что на встрече обсуждались региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двусторонняя повестка дня, включая координационные проекты:

«Мы обсудили с государственным секретарём МИД Германии Гезой Андреасом фон Гайром региональные вопросы, укрепление мира в регионе и двустороннюю повестку дня, включая координационные проекты. Азербайджан и Германию традиционно связывают хорошие дружественные отношения».