16 октября в Баку и Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная, преимущественно без осадков. Однако к вечеру северо-восточный ветер сменится умеренным северо-западным. В ночь с 15 на 16 октября и утром местами возможен моросящий дождь.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью 14–17°С, днём 19–22°С.

Атмосферное давление повысится от 764 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 80–85%, днём 60–65%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода. Однако ночью и утром, а также в большинстве районов к вечеру возможны кратковременные дожди с грозами. Ожидается ливневый характер, местами возможен град. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°С, днем ​​20-25°С, в горах ночью 2-6°С, днем ​​8-13°С.