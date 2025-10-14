В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, заключенным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, в нашу страну прибыла делегация Министерства обороны Сербии.

На встрече, состоявшейся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, было отмечено, что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное между министерствами обороны двух стран, планы двустороннего военного сотрудничества, а также обсуждения вопросов укрепления стратегического партнёрства являются важной вехой в развитии военного взаимодействия между Азербайджаном и Сербией.

Было подчеркнуто, что взаимные визиты и подобные встречи вносят особый вклад в укрепление военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией. Отмечалась важная значимость мероприятий и учебных тренировок, проводимых в рамках плана двустороннего военного сотрудничества.

Было отмечено, что дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией являются примером эффективной оборонной дипломатии и способствуют поддержанию мира и стабильности как в наших регионах, так и за их пределами.

Затем были представлены брифинги на тему «Планирование операций», проведены широкие обсуждения и даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес. Гостям была представлена подробная информация о формировании современной Азербайджанской Армии, проводимых реформах, планировании, видах войск, специальных военно-учебных заведениях, организации боевой подготовки, боевых операциях и применяемых методах, а также о других направлениях деятельности.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.