Азербайджан находится на передовых позициях в региональной дипломатии.
Об этом написал помощник президента Азербайджана – руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в социальной сети «X».
«Мир на Ближнем Востоке!!! Пишется история!!! Азербайджан на передовой региональной дипломатии!!!» – отметил Хикмет Гаджиев в соцсети Х.
Peace in the Middle East!!! History in the Making!!! Azerbaijan is on the forefront of regional diplomacy!!! pic.twitter.com/lEVWqfM7lN
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 13, 2025