Американские полицейские начали использовать новейшие дроны с искусственным интеллектом для преследования преступников и работы при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает портал Axios.

Беспилотники оснащены камерами и датчиками, самостоятельно анализируют отснятый материал и принимают соответствующие меры. Дроны отправляются на место после вызова в службу 911 и действуют как новый вид подразделений быстрого реагирования.

«В обязанности входит поиск пропавших без вести, считывание номерных знаков автомобилей, мониторинг толпы, реконструкция мест происшествий и оценка активных случаев стрельбы или стихийных бедствий», — отмечает публикация.

По данным анализа портала, почти каждый крупный мегаполис США уже оснащён такими системами. Технологии позволяют сокращать прямой контакт полиции с преступниками, повышая безопасность сотрудников.