Лидер России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились провести встречу в Душанбе в ходе телефонного разговора, который прошел 7 октября.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в части организации переговоров уже была проведена определённая подготовка.

«И, конечно же, звонок, где президент Алиев поздравил Путина с днём рождения. И там уже окончательно условились вот об этой встрече», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.