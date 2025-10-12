Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия столкнётся с последствиями, если откажется участвовать в мирных переговорах по Украине.

«Если Россия продолжит упорствовать в своей воинственной позиции и не сядет за стол переговоров, ей придётся за это заплатить», — написал Макрон в своём аккаунте в соцсети Х.

Французский лидер подчеркнул, что Париж как никогда поддерживает Украину и активно участвует в «коалиции желающих» — объединении стран, оказывающих военную и политическую помощь Киеву.